Судебное заседание по иску Дерипаски к Марии Певчих состоится 11 июля

Денежных требований к Марии Певчих не заявлено, сообщил адвокат Алексей Мельников

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Судебное заседание по иску Олега Дерипаски к Марии Певчих (признана иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации назначено на 11 июля. Денежных требований к Певчих не заявлено, сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Мельников напомнил, что подача заявления в суд обусловлена публикацией ложной информации об участии Дерипаски в залоговых аукционах в 1995 году и требованием ее опровержения.

"Заседание назначено на 11 июля. Есть все основания для того, чтобы это была уже окончательная дата. <...> Все залоговые аукционы известны - Олег Дерипаска не был их участником ни лично, ни через какое-либо юридическое лицо. Госпожа Певчих либо сознательно распространяет дезинформацию, либо очень грубо ошибается. Мы считаем, что этот факт должен быть подвергнут судебной проверке, и просим суд обязать опровергнуть эту ложную и порочащую честь и достоинство информацию. Денежных требований к Певчих не заявлено", - сказал Мельников.