В Чувашии заявили, что до реализации проектов в Бердянске нужно обновить инфраструктуру

Глава региона Олег Николаев отметил, что она находится в ветхом состоянии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Реализация стратегических проектов в Бердянском районе, шефство над которым взяла Чувашская Республика, возможно только после обновления сетей и коммунальной инфраструктуры, которые сейчас находятся в ветхом состоянии. Такое мнение в интервью на стенде ТАСС на конференции ЦИПР-2023 высказал глава Чувашии Олег Николаев.

"Мы закреплены за Бердянским муниципальном округом, я туда ездил в конце апреля. Бросается в глаза не просто запущенность и изношенность, а ветхое состояние инфраструктуры - прежде всего системы теплоснабжения, энергообеспечения, коммунальная инфраструктура, и запущенное состояние социальных учреждений - образования, здравоохранения. Поэтому, я думаю, уже необходимо направить усилия на приведение в порядок этой составляющей, а уже после будем работать с коллегами над другими проектами, имеющими стратегическое значение", - сказал он.

Николаев отметил, что власти региона и муниципального района продолжают работу над трехлетним планом развития Бердянского округа.

"Точно в ближайшее время откроем логистический центр обеспечения необходимым новых территорий. В первую очередь по тем направлениям и товарам, которые производятся в Чувашии - окна, двери, строительные материалы, которые остро необходимы для восстановления, и еще пестициды и гербициды, которые производятся у нас в регионе и имеют лучшие характеристики даже относительно мировых аналогов", - добавил глава Чувашии.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает Генеральным информационным агентством конференции.