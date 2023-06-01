В Карелии персонал поликлиник обучат новым методам работы с беременными женщинами

Одним из направлений станет создание и выдача в женских консультациях "папок для беременных"

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июня. /ТАСС/. Медицинский персонал женских консультаций в Карелии обучат новым методам работы для поддержки беременных женщин и снижения числа абортов в рамках проекта "Здравствуй, мама!". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранение республики.

"В этом году Карелия приступает к реализации проекта "Здравствуй, мама!", разработанного Благотворительным фондом "Женщины за жизнь". Проект предусматривает внедрение новых стандартов организации пространства женских консультаций, нового алгоритма этики общения врача-гинеколога с беременной женщиной, повышение уровня информированности женщин о мерах поддержки во время беременности и после родов, вручение подарочных наборов для новорожденных", - сказано в сообщении.

В Минздраве добавили, что одним из направлений станет создание и выдача в женских консультациях "папок для беременных". Туда включат всю необходимую информацию о мерах поддержки будущих мам, витамины, купоны со скидками на детские товары и заявку на получение подарочного набора с предметами первой необходимости и одеждой для малыша "Рожденному в Карелии". Все эти меры должны снизить количество абортов и мотивировать женщин фертильного возраста к рождению ребенка. Получить такую поддержку они смогут в тот момент, когда встанут на учет по беременности.

Впервые проект "Здравствуй, мама!" был реализован в Мордовии. За три года количество абортов снизилось на 38,4%, переобучение прошли 86 врачей. Кроме того, был выработан дизайн-проект внешнего вида кабинетов в женских консультациях и проведен их ремонт.