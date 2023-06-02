Помощник капитана и кузнец вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий июня

В список также попала вакансия комбайнера

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Помощник капитана, комбайнер и кузнец вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий июня от российских работодателей. Таким специалистам предлагают зарплату от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, следует из подборки сервиса "Работа.ру", имеющейся в распоряжении ТАСС в пятницу.

"От 300 тыс. рублей в месяц предлагают старшему помощнику капитана в Петропавловске-Камчатском. Он будет отвечать за организацию службы на судне, охрану труда, подготовку экипажа к выполнению задач. Среди требований к кандидату работодатель указал наличие опыта работы от 3 лет и соответствующее высшее образование. Эта вакансия предполагает вахтовый метод", - говорится в описаний одной из вакансий.

До 300 тыс. рублей также предлагают семейной паре в Подмосковье - вакансия предполагает ведение хозяйства. Нужно поддерживать чистоту в доме и на участке, стирать и гладить одежду, готовить еду, а также ухаживать за домашним питомцем. Работодатель требует наличие релевантного опыта и предоставляет дом для проживания на своем участке.

Аналогичный заработок доступен кузнецу в Свердловской области. В обязанности такого мастера входит ковка деталей и выполнение заготовок различной сложности из сплавов цветных металлов, выполнение работ на прессах, а также контроль качества. Соискатель должен иметь стаж от года и среднее профессиональное образование по направлению "Обработка металлов давлением".

Кроме того, в подборку вошла вакансия комбайнера в Ставрополье. Работодатель предлагает зарплату от 200 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь стаж от 3 лет. Вакансия предполагает вахтовый метод работы, питание и место проживания предоставляется.

Также от 220 тыс. рублей за вахту в 60 дней может заработать горный мастер участка взрывных работ в Хабаровске. Успешному соискателю предстоит в том числе контролировать учет и хранение взрывчатых веществ и безопасность работ. Кандидат должен знать технологию ведения горных и буровзрывных работ, нормы и правила в области промышленной безопасности, а также уверенно пользоваться офисными программами.