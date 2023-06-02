Московские водолазы спасли 134 человека в 2022 году

В распоряжении большинства столичных спасателей находится 180 различных плавательных средств

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Водолазы московской городской поисково-спасательной службы спасли 134 человека в 2022 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге в пятницу.

"Самой благородной миссией является спасение на воде. В 2022 году были спасены 134 человека. А специалисты "Мосводоканала" провели на глубине порядка 3 тыс. часов", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что большинство столичных спасателей на воде обладают квалификацией "водолаз", а в их распоряжении находится 180 различных плавательных средств.

Собянин отметил, что в преддверии летнего сезона основная задача водолазов - подготовка водоемов к купальному сезону. С конца апреля специалисты проверяют дно водоемов, извлекают мусор и травмоопасные предметы.