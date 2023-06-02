В Молдавии отменили ограничения на полеты гражданских самолетов

Ограничения действовали во время прошедшего в республике саммита Европейского политического сообщества

КИШИНЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии отменили ограничения на полеты гражданских самолетов, которые действовали во время прошедшего в республике саммита Европейского политического сообщества. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте международного аэропорта Кишинева, в пятницу утром он принял самолеты из Дублина, Антальи и Еревана, идет регистрация на рейсы в Хургаду и Стамбул.

В связи с проведением саммита власти Молдавии закрыли небо с вечера 31 мая до утра 2 июня, запретив полеты всех воздушных судов, включая дроны. Также действовали запреты на доступ в зону аэропорта для посетителей и на парковку автомобилей на всех ярусах стоянки. Столичный аэропорт принимал только самолеты официальных делегаций, которые прибывали на встречу.