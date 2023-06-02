В трех поселениях Приангарья, где закрыли аварийный мост, объявили повышенную готовность

Речь идет о поселках Мегет, Ударник и деревне Зуй

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в поселках Мегет, Ударник и деревне Зуй, входящих в Ангарский городской округ, где из-за закрытия аварийного путепровода 1,3 тыс. человек оказались отрезаны от большой земли железной дорогой. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации городского округа.

"Сегодня введен режим повышенной готовности", - сказал собеседник агентства.

Аварийный путепровод в Мегете закрыли 27 мая. Местные власти определили маршрут объезда - под мостом через реку Мегет, однако в РЖД не разрешили использовать этот путь. Сейчас проезда у жителей трех населенных пунктов нет. К решению проблемы подключены областные власти.

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров в своем Telegram-канале в пятницу написал, что будет организовываться проезд в сторону Иркутска от улиц, находящихся за железной дорогой. "Переговорил с мэром Иркутска Русланом Николаевичем Болотовым, обещают привести в порядок свою часть дороги до ангарской территории. Приступили к аварийному ремонту дороги Зуй - Ангарск. Параллельно вышли на региональное министерство строительства и дорожного хозяйства с обращением о необходимости проведения капитального ремонта этого участка в текущем дорожном сезоне", - сообщил мэр.

Решается вопрос обеспечения проезда пожарным машинам, в режим оказания неотложной помощи переводится работа фельдшерско-акушерского пункта в деревне Зуй. Также прорабатывается вопрос доставки детей до образовательного учреждения автобусами.