Пасечник отметил "нечеловеческую сущность" Киева при обстреле Луганска 2 июня 2014 года

В результате авиационного налета ВСУ на здание бывшей администрации Луганской области погибли восемь мирных граждан, 28 получили ранения

ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Авиационный налет на центр Луганска, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили девять лет назад, уже тогда показал нечеловеческую сущность Киева. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник по случаю годовщины тех трагических событий.

Он напомнил, что 2 июня 2014 года ВСУ нанесли удар по зданию бывшей администрации Луганской области, где в настоящий момент работает правительство ЛНР, и скверу, в котором гуляли мирные жители. В результате налета погибли восемь мирных граждан, 28 получили ранения.

"Жестокая, циничная, кровавая акция устрашения разделила нашу жизнь на до и после, оставила след в сердце каждого из нас. Показательная расправа над мирными гражданами показала нечеловеческую сущность киевского режима. И тогда жителям Луганщины пришлось взять в руки оружие, чтобы отстоять свое право быть русскими и жить на своей земле", - написал Пасечник в Telegram-канале.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в свою очередь подчеркнула, что тот день "перевернул сознание всех жителей Луганщины и дал четко понять, что власть Украины не намерена идти по мирному пути". Киев, продолжила она в Telegram-канале, "в угоду Западу продолжает нарушать все существующие положения и нормы международного гуманитарного права, демонстрирует полное пренебрежение основополагающими принципами человечности и милосердия".