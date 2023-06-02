2 июня, 08:51

Депутата Госдумы Зубарева похоронят 3 июня на Аллее славы в Красноярске

Отпевание пройдет в Свято-Успенском мужском монастыре

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Депутата Госдумы Виктора Зубарева, который умер в среду, похоронят на Аллее славы на кладбище Бадалык в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил родственник депутата.

"Прощание с депутатом Государственной думы Виктором Владиславовичем Зубаревым состоится в Красноярске, в субботу, 3 июня 2023 года", - сообщил собеседник агентства. Отпевание пройдет в Свято-Успенском мужском монастыре. Похоронят депутата на Аллее славы на кладбище "Бадалык"

Для желающих простится будут организованы автобусы от здания правительства региона.

Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужуре Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт и Академию госслужбы при президенте РФ. Депутат Госдумы четырех созывов, в разные годы был депутатом Горсовета Красноярска и Законодательного собрания региона, занимал должность зампреда краевого правительства - министра экономического развития края. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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