Машков передал детям в новых регионах книги в рамках акции "Книга другу"

Артист подарил им книгу "Необыкновенные приключения Карика и Вали" и роман Владимира Обручева

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков поддержал акцию "Книга другу", запущенную на фестивале "Движения первых", и передал детям в новых регионах два любимых им в детстве произведения, передает корреспондент ТАСС.

"Я принес для ребят те книги, которые на меня произвели впечатление. Я очень любил читать и много читал. Книги были тогда большим дефицитом, найти какую-то серьезную книгу, интересную, приключенческую, было непросто. <...> Когда я был поменьше, меня поразила книга Яна Ларри, называлась она "Необыкновенные приключения Карика и Вали". Увлекательная история о том, как два молодых человека, подростка, зашли к профессору в лабораторию, выпили водички и уменьшились до размера насекомых", - сказал Машков в пятницу на фестивале "Движения первых" в Москве.

Он рассказал ребятам, что увлекался биологией в школьные годы. "С семи лет занимался, смотрел. Я даже думал, что открыл новый вид клопа. Серьезно", - признался худрук, добавив, что написал о своем открытии в журнал. Однако в ответном письме редакция не подтвердила его догадки, но похвалила за любознательность.

Второй книгой, подаренной актером, стал научно-фантастический роман Владимира Обручева, который повествует о путешествии ученых вглубь планеты и открытии подземного мира. "Это удивительно. Она произвела фурор. Это человек, который написал "Землю Санникова". А история о том, что группа ученых нашла тайный проход вглубь Земли", - отметил Машков. По его словам, читать увлекательно прежде всего потому, что "это развивает главное стратегическое оружие человека - воображение".

В рамках всероссийской акции "Книга другу" гостям фестиваля предложили принести книги, которые доставят в Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики. Фестиваль "Движения первых" проходит по всей стране в рамках масштабного празднования Дня защиты детей 1-2 июня. Организатором выступает Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства просвещения РФ.