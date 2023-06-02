Иерея Мишина назначили и. о. председателя Экспертного совета по церковному искусству

Эту должность ранее занимал протоиерей Леонид Калинин, который был запрещен в служении

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом назначил иерея Владислава Мишина на должность и. о. председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), сообщается в пятницу на сайте Московского патриархата. Ранее эту должность занимал протоиерей Леонид Калинин, который был запрещен в служении.

"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 мая 2023 года иерей Владислав Олегович Мишин, настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе г. Москвы, назначен на должность исполняющего обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также иерея Владислава Мишина назначили исполняющим обязанности епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре.

Ранее должность председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ занимал протоиерей Леонид Калинин, который указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая освобожден от должностей и запрещен в священнослужении. Уточнялось, что такое решение принято "в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы иконы "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы" 4 июня.