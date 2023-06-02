Липецкий губернатор отметил вклад ветеранов в борьбу с фейками о СВО среди молодежи

Власти региона неоднократно отмечали, что активно привлекают ветеранские организации к патриотическому воспитанию молодежи

ЛИПЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил большой вклад ветеранов в патриотическое воспитание молодежи и, в частности, борьбу с фейками о специальной военной операции среди молодежи.

"Особую важность это обретает сегодня, когда подрастающему поколению необходимо помочь разобраться в изобилии информации о специальной военной операции, чтобы не стать жертвой пагубного влияния вражеской пропаганды, фейков и антиправительственных настроений", - сказал в пятницу Артамонов в рамках встречи с новым главой областного совета ветеранов Леонидом Гусевым и его предшественником на этом посту Леонидом Рощупкиным. В ходе встречи губернатор вручил Рощупкину почетный знак области "Почетный наставник" и отметил вклад ветеранской организации в поддержку их подопечных и патриотическое воспитание молодежи.

Ранее власти региона неоднократно отмечали, что активно привлекают ветеранские организации к патриотическому воспитанию молодежи.

"Крайне важно рассказывать современному поколению о Великой Отечественной войне, не допускать подмены исторических фактов, прививать любовь к Родине",- отметил Артамонов. Он напомнил, что ветеранские организации активно взаимодействуют со школами, проводят встречи с учениками, делятся с ними своими воспоминаниями о фронте.