2 июня, 13:47

Уровень погодной опасности из-за грозы в Москве понизили с оранжевого до желтого

Синоптики сообщают о грозе с градом и порывах ветра 15-20 м/с

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Уровень погодной опасности, ранее объявленный из-за грозы в Москве и Московской области, понижен с предпоследнего оранжевого до среднего желтого. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ. 

Такой уровень, согласно информации на сайте Гидрометцентра, предупреждает о потенциально опасных метеоусловиях, тогда как более высокий - оранжевый - символизирует опасную погоду с имеющейся вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. "Местами гроза с градом, период предупреждения до 21:00 мск 2 июня, при грозе порывы [ветра] 15-20 м/с, период предупреждения до 21:00 мск 2 июня", - отмечают синоптики.

Далее, согласно их прогнозам, отдельных оповещений о погоде не требуется.

Ранее столичная мэрия также предупредила горожан о непогоде и призвала жителей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как ожидается, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов. Ветер будет дуть южный, с переходом на северо-западный, со скоростью 6-11 м/с. 

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