В Дербенте начали реставрировать обрушившуюся часть крепостной стены

Стену планируют восстановить в первозданном виде

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Подрядная организация приступила к реставрации части Южной стены Дербентской крепости, входящей в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

"У объекта культурного наследия федерального значения - ворот "Орта-Капы" <…> проводятся реставрационные работы. <…> На объекте планируется выполнить работы по укреплению стены, а именно: произвести расчистку и заполнение швов специальным реставрационным раствором, инъектирование стен, чтобы заполнить все пустоты, которые образовались за все время эксплуатации объекта", - сказали в пресс-службе.

"Стена будет воссоздана в своем первозданном виде", - отметили в музее-заповеднике, пояснив, что воссоздавать обрушенную часть стены будут камнем, который был изъят в результате завала. Также на месте стены проведут археологическую разведку для выяснения стратиграфии и основания фундамента.

Частичное обрушение стены Дербентской крепости произошло в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года и было вызвано подтоплением исторической кладки после длительных проливных дождей. Ранее в Министерстве культуры РФ сообщали, что реставрация Южной крепостной стены Дербентской крепости обойдется в 70 млн рублей. В 2021 году на объекте проводились противоаварийные работы и была начата разработка проектной документации на реставрацию.