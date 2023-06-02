В Подмосковье планируют реализовать проект специальной федеральной программы мегаустановок

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, этим займутся на базе Института физики высоких энергий им. А. А. Логунова в Протвине

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Подмосковье подписало соглашение с НИЦ "Курчатовский институт", на базе Института физики высоких энергий им. А. А. Логунова в Протвине планируется масштабный проект федеральной программы мегаустановок. Об этом в пятницу сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Мы в Протвине. Здесь вместе с командой Курчатовского института мы подписали соглашение о сотрудничестве. <...> У нас большие планы. На базе Института физики высоких энергий им. А. А. Логунова в Протвине планируем масштабный проект "СИЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

Он войдет во флагманский проект специальной федеральной программы мегаустановок, а его уникальность - в объединении двух мощнейших мегаустановок: источника синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах.

"Такие исследования необходимы для создания революционных технологий в медицине, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT", - уточнил губернатор, добавив, что в Протвине создадут научный городок и 2 тыс. новых рабочих мест.

"В 2025 году создадим первый в стране центр ионной лучевой терапии для пациентов с самыми сложными онкозаболеваниями. А в 2026 году откроем образовательный центр для детей и молодежи, где ребята смогут углубленно изучать естественные и инженерно-технические науки", - рассказал он.

В научном городке будет восемь комплексов на 160 квартир, гостиница, поликлиника, спортивный центр с бассейном, культурно-досуговый центр, центр для детей.