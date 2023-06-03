День петербургских котов отметят фестивалем приютов

В программе также квест, мастер-классы и литературная гостиная

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Всемирный день петербургских котов и кошек отметят в первый выходной лета фестивалем приютов "Путь домой", квестом в Российском этнографическом музее, мероприятиями в литературной мастерской и другими активностями. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС представитель оргкомитета праздника Ольга Титович.

"3 июня мы встречаемся на Конногвардейском бульваре, в этот день мы его самовольно переименовываем в Котогвардейский бульвар. Начинаем в полдень и будем веселиться до 16 часов. Порядка 10 мастер-классов, несколько писателей, спортивная площадка, которую готовит управление спорта Василеостровского района, большая площадка, которую готовит клуб любителей породистых животных "Котофей", и самые разные активности. <...> Большая часть нашего праздника посвящена, естественно, приютам", - сказала она, отметив, что в этом году к мероприятиям присоединился Российский этнографический музей.

По словам Титович, праздник нужен для того, чтобы в семейном формате рассказать о помощи бездомным животным, заботе о своих любимцах. "Я думаю, что Санкт-Петербург можно назвать амбассадором зоозащитного движения в России. Работа действительно предстоит большая, но уже есть результаты и отношение людей меняется", - добавила она.

Как рассказала руководитель благотворительного проекта "Путь домой" Валерия Котлюба, в рамках праздника пять приютов Петербурга и Ленобласти представят более 20 своих подопечных - котов и кошек. "Для нас очень важно участие в Дне петербургского кота, потому что это главный котодень в году. Мы представим от нашего фестиваля несколько приютов города и области, они привезут с собой котиков, которые ищут дом. Все котики социализированы и готовы к переезду в новую семью", - сказала она.

Помимо этого, на празднике будет организована литературная мастерская, где со своими книгами "Кошачье детективное агентство" познакомит писательница Ольга Лукас, также она презентует свой новый рассказ "Кошкам можно все".

Квест, посвященный котам в произведениях искусства и декоративно-прикладном творчестве, подготовили сотрудники Российского этнографического музея. Посетителям предлагается найти изображения животных в экспозициях, а карту с подсказками разместят в субботу в социальных сетях музея. "Самые внимательные посетители, которые придут в музей и сфотографируют этих котов, смогут получить призы от Российского этнографического музея и от "Республики кошек", - рассказала руководитель отдела внешних связей музея Елена Лавина.

День петербургских котов

8 июня жители Санкт-Петербурга отмечают Всемирный день петербургских котов и кошек, праздничные мероприятия традиционно проводятся в первые выходные лета. Коты являются одним из туристических брендов города, им посвящают сувениры, картины и литературные произведения. В 20 учреждениях культуры Санкт-Петербурга эти животные состоят на службе. Так, в Государственном Эрмитаже живут и "работают" около 60 котов.