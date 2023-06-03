Цирк Никулина впервые представит в Сириусе программу "Водная феерия"

В ней планируют задействовать 600 фонтанов

СИРИУС /федеральная территория/, 3 июня. /ТАСС/. Программу цирка на воде "Водная феерия" с 600 фонтанами и 100 тоннами воды впервые представит цирк Никулина в Сочи парке на территории Сириуса. Об этом рассказал ТАСС директор международного фестиваля Московского цирка Никулина Максим Никулин.

"Программа "Водная феерия" будет работать в Сочи парке до сентября. <…> Вы редко где сможете увидеть цирк на воде, с фонтанами, с трюками, с батутами, техническим нюансами, которые заложены в саму сцену", - пояснил Никулин.

Как уточнили организаторы представления, в новой программе будет задействовано 600 фонтанов, 100 тонн воды, световое оборудование и до полусотни сотрудников - цирковых артистов, технических работников, балета. Особенностью программы цирка станет интеграция героини нового аттракциона Сочи парка, который в этом сезоне также представлен впервые - это водный аттракцион длиной 380 м. - "Морская царевна". Образ царевны в тематическом парке развлечений представляет Анна Чернова, которая в новом цирковом шоу также выполняет сложные элементы воздушной гимнастики.

Цирк Никулина на Цветном бульваре - один из старейших в России. В конце 19 века здание на Цветном бульваре построила контора купца Данилова. В 1919 году оно было национализировано и стало первым государственным цирком СССР. На манеже цирка выступали знаменитые артисты, в том числе клоуны Карандаш, Олег Попов и Михаил Шуйдин. В 1983 году руководителем цирка стал народный артист СССР, знаменитый клоун и артист Юрий Никулин. 13 августа 1985 года состоялось последнее представление в старом здании цирка. После этого его снесли. Новое здание торжественно открыли 29 сентября 1989 года.