Собянин сообщил, что московским сервисом "По пути" воспользовались 1 млн пассажиров

По словам мэра Москвы, в приложении зарегистрированы более 300 остановок

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сервисом перевозок по требованию "По пути" с момента запуска в 2021 году воспользовались 1 млн пассажиров. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уникальный сервис перевозок по требованию "По пути" перевез 1 млн пассажиров. Мы запустили его осенью 2021 года, чтобы жители ТиНАО могли заказывать автобус на ближайшую остановку в радиусе 800 м. Это практически такси, только за 56 рублей", - написал мэр.

Сначала сервис работал в четырех поселениях. "Потом мы начали расширять его географию и перевели на российское программное обеспечение. Теперь "По пути" доступен в Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском, Рязановском поселениях и в "Сколково". Появилась возможность делать пересадку между станциями МЦД Щербинка или Силикатная и метро "Бунинская аллея", - добавил столичный градоначальник.

Сейчас в сервисе более 300 остановок. Среднее время ожидания транспорта - 17 минут, в пути - 20 минут. Все автобусы - с телевизором, USB-зарядками, климат-контролем, столиками и лампочками для чтения. Заказать их можно в приложении "Московский транспорт".

"По пути" не имеет аналогов в России. Мы вложили в проект много усилий и создали универсальную модель для применения в любом регионе", - заключил Собянин.