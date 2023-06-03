3 июня, 08:52

На черноморском побережье Грузии открылся туристический сезон

Как отметил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили, спасатели находятся в полной готовности

ТБИЛИСИ, 3 июня. /ТАСС/. Туристический сезон открылся в субботу в регионе Аджария на черноморском побережье Грузии. Об этом сообщил глава правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

"В Батуми и в целом в Аджарской автономной республике официально открывается морской туристический сезон. Для нас в особенности важно провести сезон безопасно и успешно, и в этой общей цели велика роль МВД и всех других ведомств", - сказал он на видео, которое распространила пресс-служба МВД. Рижвадзе также ознакомился в Батуми с готовностью спасателей к туристическому сезону.

Как отметил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили, спасатели находятся в полной готовности, чтобы сезон прошел спокойно для отдыхающих.

Ранее Рижвадзе заявлял, что ожидает в Аджарии в летний сезон более 4 млн туристов, что станет беспрецедентно большим количеством для региона. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
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