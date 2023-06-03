Папа Римский посетит Монголию с 31 августа по 4 сентября

Понтифик нанесет в страну апостольский визит по приглашению властей и представителей духовенства

ВАТИКАН, 3 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября. Об этом объявил в субботу директор службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Принимая приглашение властей и представителей духовенства, Папа Римский Франциск отправится с апостольским визитом в Монголию с 31 августа по 4 сентября", - сообщил Бруни.

Программа визита будет уточнена в дальнейшем.

Ранее объявлялось, что в начале августа 86-летний Франциск поедет на Всемирные дни католической молодежи в Лиссабон.