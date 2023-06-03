Умер прототип героя фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго

Бизнесмену было 72 года

ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя комедийной драмы "1+1" (Intouchables , 2011), умер в Марокко в возрасте 72 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на одного из режиссеров фильма Эрика Толедано.

"Он умер вчера вечером в Марракеше", - отметил он, добавив, что смерть предпринимателя стала для него шоком и огромной печалью.

Поццо ди Борго родился в старинной корсиканской дворянской семье в 1951 году. В 1980-1990-х годах возглавлял французский винодельческий дом Pommery. В 1993 году он пережил несчастный случай во время полета на параплане, в результате которого стал парализованным.

В 2001 году вышла в свет книга бизнесмена под названием "Второе дыхание" (Le Second souffle), в которой он рассказал о том, как вышел из депрессии благодаря своему помощнику алжирского происхождения Абделю Селлу. Эта история стала основой для фильма "1+1", снятого Толедано совместно с Оливье Накашем с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. За эту роль Си получил национальную кинопремию Франции "Сезар".

Картина заработала в прокате $426 млн и стала одним из самых коммерчески успешных французских фильмов.