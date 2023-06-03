В Москве аллергикам рекомендовали защищать глаза и нос от тополиного пуха

Плоды тополя не являются аллергенами, но переносят различную пыльцу, сообщили в департаменте здравоохранения столицы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Людям с аллергией рекомендуют защищать глаза и нос от летящего в Москве тополиного пуха. Плоды тополя не являются аллергенами, но переносят различную пыльцу, сообщается в субботу в Telegram-каналах департамента здравоохранения столицы и павильонов "Здоровая Москва".

"Тополиный пух, аллергия, июнь. Сейчас людям с поллинозом следует защищать глаза и нос от летящего тополиного пуха, чтобы не вызвать обострения аллергических реакций. Сам тополиный пух - не аллерген, а транспорт. Он только адсорбирует на своей поверхности пыльцевые аллергены - пыльцу деревьев, луговых и злаковых трав, способствует их распространению", - говорится в публикациях со ссылкой на главного аллерголога-иммунолога департамента здравоохранения Дарью Фомину.

Для защиты от тополиного пуха рекомендуется носить на улице защитную маску, очки, например, солнцезащитные, пользоваться спреями для слизистой носа. "Аллергикам после возвращения с улицы следует сразу принять душ - тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц и сменить одежду", - предупреждают в департаменте здравоохранения.

Кроме того, не рекомендуются сушить вещи после стирки на улице или на открытом балконе, так как на них оседают пух и пыльца.

"Цветение тополя происходит до распускания или одновременно с распусканием листьев в течение 3-10 дней в зависимости от вида, обычно в первые дни мая. Плоды - тополиный пух - развиваются быстро и сохраняются до середины июня. С целью предотвращения плодоношения регулярно проводится омолаживающая обрезка тополей", - пояснили ТАСС в пресс-службе департамента природопользования столицы.