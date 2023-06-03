Порядка 70 тыс. жителей ДНР проголосовали за благоустройство общественных пространств

В проекте приняли участие почти все города республики, сообщили местные власти

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Число проголосовавших в ДНР за благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" составило порядка 70 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В проекте приняли участие практически все города республики. Возможностью проголосовать воспользовались более 70 тыс. граждан. Наиболее активно в голосовании участвовали Донецк, Макеевка, Снежное, Новоазовский, Старобешевский и Тельмановский районы", - приводит пресс-служба слова первого замминистра строительства и ЖКХ ДНР Юлии Мерваезовой.

В Минстрое пояснили, что более 25 тыс. человек проголосовали в режиме онлайн, в очном формате свои голоса отдали около 45 тыс. жителей региона. Вниманию общественности было представлено в общей сложности 27 проектов благоустройства.

Ранее Мерваезова сообщила, что власти региона отобрали первые проекты благоустройства общественных пространств 14 малых городов по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".