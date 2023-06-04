В Архангельске в преддверии Дня эколога пройдет городской праздник "Экософия"

Праздничные мероприятия пройдут на набережной Северной Двины

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Городской праздник в рамках заключительного полуфинала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" пройдет в воскресенье на набережной Северной Двины в Архангельске в преддверии Дня эколога, который отмечается в РФ 5 июня.

"Участники проекта "Экософия" организуют с 12 до 16 часов на Красной пристани открытое городское мероприятие - большой экологический праздник с музыкальной и культурной программой, ярмаркой от экопроизводителей, экомастер-классами, квестами и играми, фотовыставками, экоплощадками и полезным лекторием. Игровые мастер-классы, которые пройдут на открытом городском мероприятии, будут особенно интересны самым младшим гостям. Дети смогут познакомиться с экологической культурой в простом и увлекательном формате игры", - сообщили в пресс-службе проекта.

Для взрослых запланирована просветительская программа "Уроки экософии", в рамках которой эксперты расскажут об ответственном потреблении, поделятся знаниями о полезных экопривычках. Во время городского праздника будет объявлен сбор вторсырья для переработки: макулатуры, металла, пластиковых бутылок, крышечек и стекла. Средства, собранные от сдачи в переработку вторсырья, планируется передать в подарок городу на создание экопространства в образовательных и культурных учреждениях Архангельска и области.

Также на празднике будут представлены три выставки, две из которых с работами участников проекта. Городская выставка "Мусореализм" позволит зрителю увидеть контраст между вечным и одноразовым и задуматься о проблеме чрезмерного потребления и накопления отходов. Полуфиналист "Экософии" Сергей Кожуховский представит работы своего художественного проекта "Осознанность", сделанные полностью из вторичных материалов. Также на мероприятии представят 16 фоторабот из коллекции международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". По окончании полуфинала все выставки будут переданы в дар Архангельску для создания передвижной экспозиции.

"А в итоговый день полуфинала, 5 июня, мы представим новых участников первой российской экосборной, которые завоюют это право именно здесь. Им предстоит своим примером подтверждать преимущества экологичного образа жизни, становиться лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей страны", - заявила глава проекта "Экософия" Вита Саар, слова которой приводит пресс-служба.

О проекте

Проект "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" начался в июне 2022 года. К инициативе, направленной на формирование и развитие экологической культуры, присоединились уже почти 50 тыс. человек. Первый полуфинал проекта состоялся в начале ноября в Калуге и собрал свыше 200 участников из разных регионов России. В конце ноября в Байкальске Иркутской области прошел второй полуфинал, участниками которого стали 92 экоиста, представляющие 19 регионов России, полуфинал в Тюмени в апреле собрал 110 участников из 33 регионов страны. Финал пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля.