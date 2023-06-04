Telegraph: студентам Кембриджа порекомендовали избегать термина "англосаксы"

Такая мера направлена на борьбу с расизмом

ТАСС, 4 июня. Университет Кэмбриджа рекомендует своим студентам воздержаться от использования термина "англосаксы", поскольку, как считают его ученые, такой отдельной этнической группы не существовало. Как сообщила в субботу газета The Daily Telegraph, эта мера вуза направлена на борьбу с расизмом.

По ее данным, на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков преподаватели объясняют студентам, что использование термина "англосакс" ставит под сомнение расселение различных этнических групп в качестве отдельных единиц. Также студентам рассказывают, что единой шотландской, ирландской и валлийской этнической идентичности никогда не существовало.

"В целом, преподавание на факультете англосаксонского, норвежского и кельтского языков направлено на то, чтобы развеять основу мифов национализма о существовании когда-либо "британцев", "англичан", "шотландцев", "валлийцев" или "ирландцев" с единой и древней этнической идентичностью", - приводит газета комментарии со стороны факультета.

Как отмечает The Daily Telegraph, в 2019 году Международное общество англосаксонистов проголосовало за изменение своего названия на Международное общество по изучению раннесредневековой Англии для того, чтобы избавиться от неоднозначного термина "англосаксы".