В Омской области для борьбы с бешенством намерены увеличить вакцинирование диких животных

Первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута назвал получаемый объем вакцин недостаточным

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Омской области обратились в Минсельхоз России с просьбой увеличить количество выделяемых региону доз вакцин от бешенства для диких животных в связи с ростом случаев выявления очагов заболевания, рассказал в воскресенье ТАСС начальник главного управления ветеринарии области Владимир Плащенко. За первые пять месяцев 2023 года в регионе выявили в четыре раза больше случаев, чем за весь 2022 год.

"В связи с ростом числа случаев заболевания бешенства мы направили в Минсельхоз России просьбу увеличить выделяемое региону количество оральных антирабических вакцин, которые используются для вакцинации диких животных от бешенства", - сказал Плащенко. Он уточнил, что обычно Омской области выделяют около 150-170 тыс. вакцин, власти региона просят увеличить это количество минимум вдвое.

Первый замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута отметил ТАСС, что получаемый регионом объем вакцин недостаточен. "Должна вестись профилактическая вакцинация, особенно вокруг крупных населенных пунктов", - подчеркнул он. Это позволит снизить на этой территории заболеваемость лисиц и енотовидных собак, одних из основных переносчиков вируса бешенства, которые привыкли жить рядом с человеком и спокойно заходят в поселения и дачные массивы.

По его словам, сейчас шкуры этих животных не востребованы, поэтому их численность регулируется в основном естественными факторами. Способствует распространению заболевания и большое количество безнадзорных собак и кошек, которые входят в цепь передачи бешенства из дикой природы к человеку. Часто от этих животных страдают именно дети.

Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального управления Россельхознадзора Максим Строкин рассказал, что в 2023 году в Омской области выявили 21 случай заболевания бешенством, за весь 2022 год зафисировали всего пять случаев. "Пока ситуация не критическая. У нас это природно-очаговое заболевание. Рост есть, посмотрим по итогам года. Максимальный показатель был у нас зарегистрирован в 2007 году, тогда было более 100 случаев заболевания", - рассказал представитель Россельхознадзора.

Бешенство - особо опасное смертельное неизлечимое заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.