Очевидцы в Киеве сообщили о первой за последнее время ночи, которая прошла спокойно

По их словам, после полуночи несколько раз включалась воздушная тревога, но длилась она недолго

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация прошедшей ночью в украинской столице впервые за последнее время была относительно спокойной, сообщили ТАСС очевидцы.

"Ночь впервые за несколько дней была относительно спокойной, взрывов не было, после полуночи пару раз включалась воздушная тревога с промежутком минут пять-десять, но звучала недолго", - сказал один очевидец.

По словам второго, "работы ПВО ночью не было". "Накануне на несколько часов в разных районах пропадало электричество, но это, скорее всего, из-за обрушившегося урагана", - отметил он.

Ночью по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. В некоторых областях тревога длилась более трех часов.

3 июня пресс-служба украинского энергохолдинга "ДТЭК" сообщала об аварийных отключениях электричества в Киеве из-за непогоды. Днем ранее на украинскую столицу обрушился ливень с грозами.