Около 300 детей из приграничных сел Белгородской области прибыли на отдых в Ярославль

Их разместят в четырех детских лагерях

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Дети из Гайворонского района Белгородской области прибыли на летний отдых в Ярославскую область, четыре детских лагеря региона примут около 300 детей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Приняли детей из Гайворонского района Белгородской области. Вячеслав Владимирович [губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков], не переживай, все 299 ребятишек доехали хорошо, лагеря готовы. Уверен, ребята отлично у нас отдохнут, познакомятся с Ярославской областью и найдут себе здесь много новых друзей", - написал Евраев.

Детей разместят в четырех детских лагерях - имени Горького, имени Матросова, "Чайка", а также в санаторно-лесной школе имени Шарова.

Ранее Гладков сообщал, что 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов уже отправились в Воронеж, порядка 200 человек уехали в Пензенскую область, 300 детей отправляются на летний отдых в Калугу. Помимо этого, 1 тыс. детей из приграничных районов Белгородской области готов принять Крым, 200 человек - Липецкая область, столько же - Томская область.