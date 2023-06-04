4 июня, 11:43

Сроки восстановления больницы Новосибирска намерены определить на следующей неделе

По словам первого вице-губернатора региона Юрия Петухова, совещание созовут после проведения оценки ущерба

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Сроки восстановительных работ в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска определят на совещании на следующей неделе, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов.

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"Как только будет проведена оценка ущерба, на следующей неделе проведу соответствующее совещание", - ответил Петухов на вопрос, когда начнутся восстановительные работы.

Пожар начался в 15:25 (11:25 мск) в Центральной клинической больнице на улице Пирогова, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Эвакуировали 173 человека в помещения расположенных рядом регионального сосудистого центра и роддома, а также в Центр новых медицинских технологий и больницу №3 в микрорайоне ОбьГЭС. На месте развернули штаб пожаротушения. Прокуратура Новосибирской области по факту пожара начала проверку. 

Теги:
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