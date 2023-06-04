Делегация из Кузбасса получила гран-при "Российской школьной весны"

В фестивале принимали участие 1 100 конкурсантов из более чем 65 регионов страны

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Делегация из Кемеровской области получила гран-при первого всероссийского фестиваля творчества "Российская школьная весна". Церемония закрытия прошла в Ставрополе, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе фестиваля.

"Фестиваль объединил 1 100 конкурсантов из более чем 65 регионов России. Лауреатами фестиваля стали участники по 10 творческим направлениям. Обладателями гран-при "Российской школьной весны" стала делегация Кемеровской области - Кузбасса", - говорится в сообщении.

Лауреатами в разных номинациях стали 136 индивидуальных и коллективных исполнителей. В общекомандном зачете третьими стали представители Ставрополья, второе место завоевали школьники из Санкт-Петербурга, первое место заняла команда Ярославской области. Гран-при в общекомандном зачете получила Кемеровская область - Кузбасс. Школьники из этого региона также завоевали гран-при в концертных программах.

"На наших глазах создается творческий фундамент фестивальной культуры для школьников, который связывает между собой все регионы нашей необъятной страны. В основе фестиваля лежат важные ценности: единства общения, обмена опытом, развитие достижений и талантов", - цитирует пресс-служба первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева.

Участниками фестиваля могли стать школьники в возрасте от 14 до 18 лет. "Уже более 30 лет мы проводим самый масштабный фестиваль студенчества "Российская студенческая весна", с 2022 года два национальных финала для высших учебных заведений и для ссузов, также в том году начали проводить творческий фестиваль работающей молодежи, а в этом году в Ставрополе успешно прошел фестиваль для школьников", - приводятся в сообщении слова председателя Российского союза молодежи, члена Общественной палаты РФ Павла Красноруцкого.

Первый фестиваль "Российская школьная весна" проходил в Ставрополе с 1 по 5 июня. Участниками стали более 1,1 тыс. школьников из 65 регионов. Организаторами фестиваля непрофессионального ученического творчества являются правительство Ставропольского края, российское движение детей и молодежи "Движение первых", Российский союз молодежи и Северо-Кавказский Федеральный университет. Фестиваль проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.