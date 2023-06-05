Welt: в Германии проводят доследственную проверку полицейского, критиковавшего Украину

По данным газеты, уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти возбудят только в том случае, если в результате проверки установят, что заявления полицейского наказуемы

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Германские правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении сотрудника полиции, критиковавшего поддержку Украины, политику предоставления убежища беженцам и климатических активистов. Об этом в субботу сообщила газета Die Welt.

По ее данным, уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти будет возбуждено только в том случае, если в результате проверки будет установлено, что опубликованные заявления полицейского наказуемы.

Как сообщала газета Der Tagesspiegel, мужчина публиковал в 2022 году в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) высказывания, направленные против климатических активистов, беженцев и политики поддержки Украины.