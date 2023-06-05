На участке Ленинградского направления МЦД-3 внедрят оплату картой "Тройка"

Это позволит бесплатно пересаживаться на метро и МЦК

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Билетную систему московского транспорта с помощью карты "Тройка" внедрят на участке Ленинградского направления железной дороги к открытию третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

"На Ленинградском направлении, участок которого войдет состав МЦД-3, внедряем билетную систему московского транспорта. Она позволит оплачивать проезд картой "Тройка" и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК. Для того чтобы система заработала с запуском диаметра, необходимо подготовить инфраструктуру, то есть обновить программное обеспечение и турникеты. Это уже сделали на всех станциях Ленинградского направления, в том числе на тех, которые войдут в состав МЦД-3", - цитирует портал слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что два новых диаметра - МЦД-3 и МЦД-4 - запустят этой осенью. У жителей более чем 40 районов столицы и нескольких городов Подмосковья появятся новые удобные маршруты и выгодные тарифы. Билетную систему на этом направлении тестировали в прошлом году - проверяли корректность активации проездных и работу карт "Тройка".

Открытие МЦД-3 запланировано на август 2023 года. Главными его плюсами должны стать короткие интервалы между поездами (пять - семь минут в часы пик) и предсказуемое расписание без дневных технологических перерывов. Сейчас специалисты реконструируют парки оборота поездов, обновляют станции и подвижной состав, разрабатывают новые тарифы.