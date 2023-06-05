Частица мощей Георгия Победоносца прибыла в пострадавший от пожара курганский поселок

Ее представят в Александро-Невском кафедральном соборе в Кургане

ТАСС, 5 июня. Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца прибыл в поселок Смолино в пригороде Кургана, где в мае природный пожар перекинулся на дома. Об этом сообщается в понедельник на странице Курганской епархии во "ВКонтакте".

"Это значимое для нас событие и большая радость. Святые угодники Божии - это те люди, которые аккумулировали в себе благодать Духа Святого. Сегодня будем усердно просить великомученика Георгия, чтобы он помог нам одержать победу. Одержать победу, в первую очередь в своем сердце - над страстями, над грехами, а затем уже победы другие", - сказал в опубликованном видео митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

По данным епархии, в храме Святого Духа на архиерейском подворье в Смолино митрополит совершил Божественную литургию. Вечером мощи представят в Александро-Невском кафедральном соборе в Кургане, а утром и днем 6 июня святыню увидят прихожане Александро-Невского собора.

7 мая жителей поселка Смолино эвакуировали из-за природного пожара, позже стало известно, что огонь смог перекинуться на дома. В этот день во всем регионе ввели режим ЧС из-за ситуации с пожарами, 16 мая его сняли. В медицинских кругах сообщали ТАСС о 22 погибших в результате пожаров в регионе. Губернатор Вадим Шумков сообщал, что при природных пожарах были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений.

Георгий Победоносец - христианский святой, великомученик. Георгий пострадал во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане в 303 году, после восьмидневных тяжких мучений был обезглавлен. Православная церковь чтит память великомученика, покровителя воинства российского и града Московского. Имя святого носил основатель Москвы Юрий /Георгий/ Долгорукий. Изображение великомученика украшает герб столицы.