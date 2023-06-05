5 июня, 08:10

Картаполов сообщил о попытках из США и других стран взломать его аккаунт в Telegram

Глава комитета Госдумы по обороне не уточнил, были ли успешными эти атаки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 40 попыток взломать аккаунт главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова было совершено утром 5 июня. Об этом депутат сообщил в эфире телеканале "Россия-24".

"Сегодня утром, где-то с 7.30 до 8.00 [мск], более 40 попыток было проникнуть в мой аккаунт в Telegram. Причем с разных адресов пытались заходить. Из Соединенных Штатов, из Норвегии, из Германии, из Швейцарии, с разных других неопределенных адресов для того, чтобы попытаться через мой телеграм-канал бросить какую-то дезинформацию", - сказал парламентарий, не уточнив, были ли успешными эти атаки.

Он добавил, что всем "нужно быть очень внимательными, руководствоваться только официальной информацией, которая идет по линии официальных источников и Министерства обороны [РФ]". 

Теги:
РоссияКартаполов, Андрей Валериевич
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