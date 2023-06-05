В МВД рассказали о новых схемах телефонных мошенников

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в частности, в последнее время злоумышленники начали убеждать людей скрыться от родственников, у которых они требуют выкуп за освобождение

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МВД России назвало новые способы, которые применяют телефонные мошенники, чтобы обманным путем похищать накопления граждан. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В последнее время злоумышленники начали убеждать людей скрыться от родственников, у которых они требуют выкуп за освобождение.

"Еще один новый метод - использование многоэтапных схем со сложными психологическими манипуляциями. Сначала человека убеждают в том, что на его имя мошенники оформляют кредиты и предлагают принять участие в операции по их задержанию. Цель мошенников - завоевать полное доверие жертвы и затем управлять ее поведением под предлогом заботы о безопасности", - сказала она.

По словам Волк, после того как по указанию мнимых правоохранителей человек переводит им все свои накопления, начинается второй этап. "Потерпевшим сообщают, что мошенники узнали о том, что они помогают правоохранительным органам, и собираются мстить. Доверчивых людей убеждают покинуть место постоянного проживания, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и SIM-карту, скрыться в гостинице или съемной квартире в другом населенном пункте. После этого их родственникам поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп", - добавила представитель ведомства. Иногда потерпевших склоняют к тому, чтобы записать голосовое сообщение или видеообращение к родственникам с просьбой выполнить все поступающие указания.

Видеозвонки мошенников

Последнее время потерпевшим не просто звонят с незнакомого номера, а используют мессенджер, устанавливая в качестве фотографии вызывающего абонента логотип какой-либо организации. Таким образом у потерпевшего может сложиться впечатление, что к нему обращаются работники банка либо государственного учреждения.

Кроме того, войти в доверие мошенники пытаются с помощью видеозвонков. "На экране они могут показать кабинет с символикой той или иной структуры, а собеседник изобразит типичного офисного работника и представится сотрудником этой организации", - отметила Волк. Все чаще мошенники стали использовать вредоносное программное обеспечение. Они предлагают заработок, товары или услуги и склоняют граждан установить на телефон специальные приложения, с помощью которых получают доступ к их финансовым активам.

Вместе с тем, для хищения злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии. "Они представляются сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов. Запугивают информацией о том, что с вашего счета пытаются снять деньги или взять на ваше имя кредит. А затем просят сообщить им реквизиты банковской карты, перевести средства безналичным платежом на так называемый безопасный счет либо передать их через курьера", - добавила представитель ведомства.

Об IT-преступлениях

По данным МВД, за 2022 год в России зарегистрировано более 370 тыс. краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В первом квартале текущего года - уже более 100 тыс. таких преступлений. Согласно имеющейся информации, многие звонки телефонных мошенников поступают с территории Украины. Большинство из них являются абонентами украинских операторов мобильной связи. Полицейские выявляют факты перечисления похищенных денег на счета, открытые на имена граждан Украины.

В МВД призвали граждан не доверять незнакомцам и не выполнять поручения неизвестных лиц. "Никому не сообщайте свои личные данные, сведения о банковских картах и полученные СМС-коды", - подчеркнули в ведомстве.