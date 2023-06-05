Еврокомиссия предложила ввести маркировку в интернете любого произведенного ИИ контента

ЕК также сообщила о необходимости создать технологии для распознавания такого контента

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила ввести маркировку в Интернете любого контента, произведенного искусственным интеллектом, и создать технологии для распознавания такого контента. Об этом заявила в понедельник замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, на пресс-конференции в Брюсселе.

Она также призвала создать механизмы, не допускающие злонамеренного использования таких приложений на основе нейросети, такие как, например, чат-боты или системы генерирования картинок.

"Мы хотим, чтобы платформы создали такую маркировку, которая бы позволяла обычному, самому невнимательному пользователю сразу видеть, что это сделано роботом, - подчеркнула она. - Платформы должны разработать технологию идентификации продукции нейросети и маркировать на ее основе контент".