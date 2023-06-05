Власти Москвы вернули "летние" темы для обращений граждан через портал "Наш город"

От горожан ждут уведомлений о том, какие деревья нуждаются в побелке и санитарной обрезке, на каких газонах требуется провести работы, о состоянии цветников и наличии сухих деревьев

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы с наступлением лета вернули на портал "Наш город" сезонные темы, по которым жители могут оставлять свои обращения. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт мэра и правительства столицы.

"На портал "Наш город" вернулось шесть летних тем для обращений москвичей, они могут сообщить об отсутствии песка в песочнице во дворе или парке, стертой дорожной разметке, нарушениях требований к обустройству и размещению летних кафе, кроме того, на портале принимают заявки по 12 вопросам, касающимся содержания зеленых насаждений во дворах, в парках, на территории государственных учреждений столицы и вдоль дорог - газонов, цветников или деревьев", - отмечается на сайте.

В частности, от горожан ждут уведомлений о том, какие деревья нуждаются в побелке и санитарной обрезке, на каких газонах требуется провести работы, о состоянии цветников и наличии сухих деревьев. Есть также возможность обратиться с просьбой выкорчевать пни, убрать с территории борщевик Сосновского, привести в порядок вытоптанный газон или приствольные круги деревьев. "Благодаря сезонным темам москвичи контролируют работу городских служб в режиме онлайн", - заметили на сайте мэра и правительства Москвы. Здесь пообещали, что с наступлением осени на портал вернутся "осенне-зимние" темы, а именно - уборка снега, борьба с гололедом, холод в подъезде, наледь и другие проблемы, возникающие при низких температурах.

Портал "Наш город" был создан в 2011 году, за более чем 11 лет его работы удалось решить свыше 7 млн вопросов.