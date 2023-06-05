Киевское и Смоленское направления железных дорог в Москве соединят до конца лета

Протяженность соединительной ветки составит 8 км

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Строительство соединительной ветки длиной 8 км между Киевским и Смоленским направлениями железных дорог планируется завершить до конца лета 2023 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

"Завершить работы по строительству соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями железнодорожных дорог планируем в августе. Эта ветка протяженностью 8 км обеспечит интеграцию Киевского направления железной дороги с МЦК, а также обеспечит связь между Киевским и Белорусским вокзалами", - сказал Бочкарев.

По его словам, готовность этой связки оценивается в 80%. "На сегодня завершено строительство моста через Москву-реку, моста через пути Киевского направления железной дороги и железнодорожной эстакады в районе "Сити". Сейчас продолжается строительство остановочных пунктов Поклонная, Камушки и Кутузово", - заключил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметили в пресс-службе, Киевское направление железных дорог является единственным тупиковым направлением в московском транспортном узле - электрички, прибывающие из новой Москвы и Подмосковья, "упираются" в Киевский вокзал.