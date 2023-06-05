Суд обязал власти Катайска обеспечить жителей водоснабжением

По данным прокуратуры, администрация и ООО "Водоканал" не предпринимали никаких мер по обеспечению водоснабжением жителей западной и северной частей города

ТАСС, 5 июня. Суд обязал администрацию Катайска Курганской области обеспечить жителей западной и северной частей города водоснабжением. Об этом сообщили в прокуратуре области.

"Установлено, что администрация Катайска, администрация Катайского района, ООО "Водоканал" не предпринимали никаких мер по обеспечению водоснабжением жителей западной и северной частей Катайска, а также настаивали на невозможности обеспечения централизованного водоснабжения указанных частей города. <…> Прокурор направил в суд исковое заявление к муниципалитету о возложении обязанности организовать централизованное водоснабжения жителей [западной и северной частей города]. <…> Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данной территории - более чем на 20 улицах - нет водозаборных колонок в достаточном количестве.

Также прокуратура выяснила, что "Водоканал" с нарушениями эксплуатирует очистные сооружения канализации города, сброс с которых идет в Исеть. В частности, сброс сточных вод в реку осуществляется с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. Природоохранной прокуратурой директору компании внесено представление, также возбуждены административные дела по статьям 8.46, ч. 1, 8.14, ч. 4, 8.12 КоАП.

Ранее портал 45.ру сообщал, что из-за аварии жители Катайска остались без воды в 36-градусную жару - горожан попросили не поливать грядки, используя воду только в быту.