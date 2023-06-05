Российский Красный Крест планирует провести еще одну гуманитарную миссию в Сирии

Первая миссия состоялась в марте, а вторая - в мае

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) может провести в 2023 году еще одну, третью по счету гуманитарную миссию в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

"РКК может провести еще одну гуманитарную миссию в Сирии осенью", - отметили в пресс-службе.

Первая миссия состоялась в марте, вторая - в мае. В ходе первой двухнедельной гуманитарной миссии команда РКК оказала помощь более чем 1 тыс. пострадавшим в результате разрушительного землетрясения. Во вторую миссию, которая завершилась накануне, помощь от РКК получили 3,5 тыс. нуждающихся. В состав гуманитарного груза в этот раз вошло детское питание. За две недели было роздано свыше 15 тонн помощи, команда РКК оказывала медицинскую помощь и психосоциальную поддержку. Кроме того, РКК передал в дар Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу мобильный пункт и оборудование для оказания помощи пострадавшим.

Как отметили в пресс-службе, администрация города Латакии и Сирийский Арабский Красный Полумесяц выразили готовность продолжать совместную работу в рамках гуманитарных миссий РКК в Сирии и предложили более тесное сотрудничество для проведения оценки потребностей, расширения категорий благополучателей, а также состава наборов и перечня медицинских услуг, оказываемых РКК. "В ближайшие месяцы будет проводиться эта работа", - уточнили в пресс-службе.

Если будет запрос сирийской стороны, то в будущем планируется расширить штат врачей в составе команды РКК, а также помочь подготовиться сирийским школьникам к новому учебному году.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки и афтершоки ощущались и в соседних странах, в частности в Сирии.