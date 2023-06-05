В Черкассах закрыли храм УПЦ при городской больнице

При храме действовало отделение сестричества милосердия

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Черкасс закрыли храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь иконы Божьей матери "Всецарица" в местной городской больнице, при котором действовало отделение сестричества милосердия. Об этом сообщил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

"Была изгнана из первой городской больницы Черкасс православная община вместе с настоятелем. Храм, который создавался в течение 20 лет в этой больнице верующими людьми, был закрыт. Просто не продлена аренда. И выгнали не просто приход - выгнали черкасское отделение Марфо-мариинского сестричества милосердия. Это более 20 сестер милосердия, которые каждый свой день посвящают служению ближним и оказанию им материальной, социальной, благотворительной и духовной помощи", - приводятся слова митрополита на сайте Союза православных журналистов.

Митрополит подчеркнул, что сестры милосердия еженедельно бесплатно кормили несколько сотен человек горячими обедами возле кафедрального собора в Черкассах, но, несмотря на это, их "просто взяли и выбросили из их храма".

На Украине поставлена задача полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявил 29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.