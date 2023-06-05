В Англии проведут эксперимент с выплатой безусловного базового дохода

По данным LBC, 30 проживающих в Лондоне и Джарроу будут получать по £1,6 тыс. ежемесячно

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Пилотная программа по выплате безусловного базового дохода будет запущена в Англии в ближайшее время. Как сообщила в понедельник радиостанция LBC, 30 человек, проживающих в Лондоне и Джарроу, будут получать по £1,6 тыс. ($1,9 тыс.) ежемесячно.

В качестве цели эксперимента, который будет проведен при участии аналитического центра "Автономность", называется оценка влияния выплат без каких-либо условий на психическое и физическое здоровье людей. "Нашему обществу потребуется некая форма базового дохода в ближайшие годы, учитывая изменение климата, технологические прорывы и промышленный переход, который ждет нас впереди", - сказано в заявлении "Автономности".

Как напомнила газета The Guardian, это уже не первая пилотная программа в Великобритании, призванная оценить преимущества и недостатки безусловного базового дохода. В настоящее время аналогичный эксперимент проводится в Уэльсе. О его результатах местные власти пока не сообщали.