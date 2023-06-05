Сайт "Ярновостей" приостановил работу после включения СМИ в реестр иноагентов

По данным "Медиалогии", "Ярновости" занимает третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Ярославской области за первый квартал года

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Ярославское издание "Ярновости", включенное на прошлой неделе Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, приостановило работу своего сайта. Об этом сообщается в обращении редакции, опубликованном в Telegram-канале в понедельник.

"Ярновости" занимает третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Ярославской области за первый квартал 2023 года, по данным сайта "Медиалогия". На Telegram-канал "Ярновости" подписаны 2 569 человек.

"Редакцией принято решение приостановить работу сайта до выяснения всех обстоятельств. Telegram-канал будет продолжать свою деятельность, поскольку ведется частными лицами, не имеющими к ООО никакого отношения", - говорится в обращении.

Редакция отмечает, что никогда не получала иностранного финансирования. "Мы не знаем, в чем конкретно заключаются претензии Министерства юстиции. Сейчас мы готовим запрос в это ведомство; как только получим ответ, будем вместе с юристами разбираться в ситуации. До этого выступать с какими-либо комментариями непрофессионально", - отметили журналисты.

Минюст РФ 2 июня включил "Ярновости" в реестр иноагентов. Всего в реестре 614 организаций и физлиц.

"Общество с ограниченной ответственностью "Ярновости" распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента", - говорится на сайте министерства.