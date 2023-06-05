В Севастополе к началу купального сезона откроют новый загородный пляж

Всего в городе будут работать 26 пляжей

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Новый загородный пляж откроется для отдыхающих в Севастополе к началу курортного сезона, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"В этом туристическом сезоне планируется открыть новый загородный пляж "Дельфин", расположенный в районе бухты Ласпи", - написал он.

По его словам, всего в Севастополе будут работать 26 пляжей. Он дал поручение до официального начала купального сезона сосредоточиться на работе с операторами и привести в порядок территорию, отметив, что многие жители и гости города уже активно пользуются пляжами. "Все должно быть готово и работать. Если операторы что-то хотели благоустроить к сезону и не успели, нужно остановиться и приводить в порядок то, что есть", - подчеркнул Развожаев.

Исполняющий обязанности замгубернатора, директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов на аппаратном совещании в понедельник сообщил, что на сегодняшний день готовность пляжей к сезону составляет более 90%. В преддверии купального сезона проводятся работы по водолазному обследованию морского дна, также проходит обучение спасателей и активное благоустройство территории. После результатов проб воды будут выданы разрешения на работу пляжей.

Пляжный сезон в Севастополе официально стартует 15 июня.