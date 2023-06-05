Реализация экостандарта Вологды сократила выбросы углекислого газа на 32%

К реализации стандарта уже присоединились более 10 предприятий

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Реализация экологического стандарта Вологды позволила сократить выбросы углекислого газа на 32%. Об этом ТАСС сообщил в понедельник мэр города Сергей Воропанов.

"Удалось сократить выбросы СО2 на 32% с момента запуска нашей программы. <…> У нас на 70% было загрязнение воздуха от общественного транспорта, поэтому некачественный общественный транспорт, личный транспорт и пробки в городе ухудшают качество воздуха, <…> поэтому развиваем электрический транспорт", - сказал он в кулуарах Международного форума "Экология" в Москве.

Воропанов отметил, что к реализации стандарта уже присоединились более 10 предприятий. "Мы начали сначала с крупных предприятий, которые уже разделяли мусор, покупали "зеленую" энергию. Эти предприятия подключили своих поставщиков", - пояснил он.

Мэр добавил, что в городе до 2024 года планируется поставить датчики мониторинга качества воздуха на все остановки. Он отметил, что такая система позволит показывать экологическую ситуацию в городе. "Пока не так много этих датчиков, и мы хотим, чтобы они были на каждой остановке", - сказал он.

В апреле 2022 года администрация Вологды разработала первый в России экологический стандарт города.

В экостандарте Вологды содержатся рекомендации по снижению негативного воздействия на окружающую среду, по созданию экологически комфортных условий для проживания вологжан, экологизации производств, сохранению и защите экологической системы города. Документ отражает принципы стратегии "ЭкоВологда", которая направлена на формирование в городе экономики замкнутого цикла и экологичного пространства для жизни. Этому способствуют 25 муниципальных проектов по формированию "зеленой" экономики, зеленого каркаса города, созданию системы экологичного транспорта, экопросвещению горожан.

О форуме

XIV международный форум "Экология" проходит с 5 по 6 июня. В рамках деловой программы запланировано более 30 деловых событий, которые охватывают наиболее важные вопросы экологического развития России. В их числе нормативное регулирование в сфере охраны окружающей среды, ответственное производство и экологическая безопасность предприятий, региональный опыт реализации экологической повестки России, цифровая трансформация, развитие циклической экономики, климатические изменения, мусорная реформа и расширенная ответственность производителей.