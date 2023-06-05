В Москве ликвидация одной несанкционированной свалки обойдется в среднем в 12 млн рублей

По словам министра правительства столицы, начальника Главконтроля Евгения Данчикова, планируется развивать технологии дистанционного контроля в этой сфере

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы продолжают борьбу с несанкционированными свалками, ликвидация одной такой может обойтись городу в среднем почти в 12 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков в рамках XIV Международного форума "Экология".

"Большая проблема в Москве с несанкционированными свалками, с которыми городу приходится постоянно бороться. <...> Сегодня, по нашим расчетам, ликвидация одной такой свалки может в среднем обойтись почти в 12 млн рублей", - сказал Данчиков.

По его словам, чем больше будет инструментов цифрового контроля, тем лучше власти смогут бороться с таким явлением. Еще на этапе их появления. "Для нас очень важно, чтобы каждый человек вместе с нами следит за экологической повесткой, участвует в городских проектах", - подчеркнул он.

Как уточнил министр, в Москве и дальше планируется развивать технологии, различные датчики дистанционного контроля, которые позволяют достичь хорошего эффекта с точки зрения поддержания порядка в городе.