5 июня, 15:51

В Москве ликвидация одной несанкционированной свалки обойдется в среднем в 12 млн рублей

По словам министра правительства столицы, начальника Главконтроля Евгения Данчикова, планируется развивать технологии дистанционного контроля в этой сфере

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы продолжают борьбу с несанкционированными свалками, ликвидация одной такой может обойтись городу в среднем почти в 12 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков в рамках XIV Международного форума "Экология".

"Большая проблема в Москве с несанкционированными свалками, с которыми городу приходится постоянно бороться. <...> Сегодня, по нашим расчетам, ликвидация одной такой свалки может в среднем обойтись почти в 12 млн рублей", - сказал Данчиков.

По его словам, чем больше будет инструментов цифрового контроля, тем лучше власти смогут бороться с таким явлением. Еще на этапе их появления. "Для нас очень важно, чтобы каждый человек вместе с нами следит за экологической повесткой, участвует в городских проектах", - подчеркнул он.

Как уточнил министр, в Москве и дальше планируется развивать технологии, различные датчики дистанционного контроля, которые позволяют достичь хорошего эффекта с точки зрения поддержания порядка в городе. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация