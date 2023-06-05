В ДНР создали шесть охраняемых природных территорий для восстановления биоразнообразия

Председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе республики Роман Кишкань назвал важной управленческой мерой расширение площадей заповедного фонда

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние три года утвердили зоны шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ), создание которых позволит быстрее восстановить биоразнообразие в регионе после окончания боевых действий. Об этом сообщил на форуме "Экология" в Москве председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань.

"Мы за последние три года создали шесть новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Расширение площадей заповедного фонда является важной управленческой мерой. Логика здесь очевидна - способность природных территорий к самовосстановлению после нанесенного ущерба зависит от биоразнообразия, а биоразнообразие - связано напрямую с площадью охраняемых территорий", - сказал он.

По его словам, сейчас площадь заповедных территорий достигает 730 га. Кишкань уточнил, что биоразнообразие региона очень сильно пострадало от боевых действий, в частности, только за 9 месяцев 2022 года были уничтожены более 20 тыс. га леса, загрязняются водоемы, разрушается природный ландшафт. Из-за применения различного оружия, в том числе фосфорного, превышены допустимые значения тяжелых металлов в почве.