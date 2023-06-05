Эксперт предложил создать центры русского языка для детей мигрантов в странах исхода

Вадим Коженов считает необходимым изучение русского языка на этапе довыездной подготовки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Центры для изучения русского языка для детей мигрантов необходимо создать в странах исхода. Об этом в понедельник сообщил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов на пресс-конференции ТАСС.

"Очень важно, чтобы в странах исхода было обучение русскому языку. Нужно учить русскому языку на этапе довыездной подготовки. Должны быть центры русского языка в странах исхода. Там нужно делать какое-то минимальное тестирование. Например, если ребенок закончил четвертый класс и хочет пойти здесь в пятый, то должна быть хорошая возможность там протестировать ребенка, чтобы родители понимали, в какой класс он пойдет", - сказал он.

Главный методист Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Ильичёва отметила, что работа по продвижению русского языка активно идет за рубежом. "Мы проводим тестовые сессии. Например, в Узбекистане учителя, преподающие русский язык в школе, массово сдают экзамен С1", - сказала она.

По словам заведующей кафедрой филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Ирина Шерстобитовой, для учителей в Сербии и Киргизии проводятся курсы русского языка.

Как сообщалось в ТАСС, российские власти должны принять меры, способствующие успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Среди ключевых мер - создание условий, способствующих освоению ими русского языка и общепризнанных норм поведения. Таким пунктом дополнена Концепция государственной миграционной политики РФ, следует из указа президента РФ Владимира Путина.