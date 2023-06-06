В Югре пройдет международный IT-форум

В нем примут участие представители 45 стран и 75 регионов России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Представители 45 стран и 75 регионов РФ примут участие в IT-форуме в Ханты-Мансийске, сообщил директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Ципорин. На выставке форума представят новые IT-решения в сфере социальной политики, здравоохранения и образования.

"Мы постараемся все уместить в два дня. <...> По количеству стран, [принимающих участие], - у нас в этом году их 45. Из них 26 приезжают в очном формате, это все наши партнеры, эксперты в сфере цифры. Они приезжают как делиться своим опытом, так и смотреть те наработки, которые у нас присутствуют", - сказал Ципорин.

Он отметил, что также участие примут делегации 75 субъектов РФ.

На выставке форума представят новые IT-решения, в том числе связанные с мониторингом и видеонаблюдением, технологии для здравоохранения, социальной сферы и других. Ряд новых технологий представит партнер форума компания Ростелеком, впервые участие в форуме примет компания "Арсенал +".

Большая программа для детей

В части образования отдельная площадка будет посвящена профессиональным пробам: для школьников проведут погружение в профессию, дадут поработать на оборудовании отечественных компаний, за два дня участники площадки создадут и запустят собственный беспилотник. На площадке будет работать ассоциация кванториумов, точки роста, в проектах которых за два дня примут участие более 250 детей, каждый из них решит за это время социальный или медицинский кейс.

На площадке будет презентована система "Round" - это новый большой образовательный проект по погружению в профессию. Дети смогут размещать свои проекты на платформе, где их смогут найти и поддержать инвесторы и потенциальные работодатели.

За лучшими проектами школьников, которые будут представлены на площадке IT-форума, планируют закрепить наставников для дальнейшего развития идей.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран.

Генеральным информационным партнером форума традиционно выступит информационное агентство ТАСС.