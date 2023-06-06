Дипломаты посольства РФ провели в Сан-Диего консульский прием соотечественников

Российское диппредставительство сообщило, что более 800 человек обратились за оформлением заграничных паспортов и актов о личной явке

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Вашингтоне провели консульский прием соотечественников в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщило в понедельник российское диппредставительство в своем Telegram-канале.

"С 28 мая по 2 июня дипломаты посольства провели выездное консульское обслуживание граждан в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Более 800 соотечественников смогли обратиться за оформлением заграничных паспортов и актов о личной явке. Особое внимание было уделено многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут добраться до Вашингтона", - отметили в посольстве.

Посольство России вынуждено проводить выездные консульские приемы, поскольку в 2017 году США закрыли генконсульство в Сан-Франциско (штат Калифорния), а в 2018 году - в Сиэтле (штат Вашингтон). Аналогичные учреждения в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Хьюстоне (штат Техас), как отмечал ранее посол России в США Анатолий Антонов, попросту обескровлены. Произошло это после выдвижения американской администрацией требований по сокращению численности сотрудников российских дипломатических представительств. В декабре прошлого года дипломаты провели консульский прием в Сиэтле и Анкоридже (штат Аляска). В ноябре посольство РФ в Вашингтоне организовало такие же выездные сессии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Сан-Франциско. В феврале состоялся рабочий выезд в западные районы Соединенных Штатов - в штаты Невада и Юта.